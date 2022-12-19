الصياهد 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واستشارك الإدارة العامة للمجاهدين ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.وتأتي مشاركة الإدارة العامة للمجاهدين في المهرجان ضمن معرض وزارة الداخلية بعدد من الأسلحة التاريخية، والصور التي توضح مهام الإدارة، إضافة إلى مجموعة من الملبوسات التاريخية للإدارة.يذكر أن معرض وزارة الداخلية سيستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //18:19ت م0162