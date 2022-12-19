عشق آباد 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم، عشق آباد، بعد زيارة رسمية لتركمانستان التقى خلالها، بفخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رشيد ميريدوف.وكان في وداع سموه في مطار عشق آباد الدولي، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد.// انتهى //18:19ت م0163