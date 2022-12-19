نجران 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واستمكّن أطباء جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بصحة نجران، من إنهاء معاناة مريضة تعاني من صعوبة مضغ الطعام، ومشاكل في نطق بعض الأحرف وفي التنفس.وأوضحت الصحة في نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة، بيّنت النتائج أنها تعاني من سوء إطباق الفكّين المتمثلة في تقدم وميلان الفك السفلي، وتراجع في الفك العلوي، وعضة أمامية مفتوحة، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية للمريضة تقويمية للفكين العلوي والسفلي، تكللت بالنجاح، حيث تم تعديل الأطباق للمريضة، بتقديم الفك العلوي وإرجاع الفك السفلي إلى مكانه الطبيعي، كما تم تعديل الميلان الموجود في الإطباق وتعديل ميلان الوجه أيضًا، مما أدى إلى قدرة المريضة على مضغ الطعام بشكل طبيعي، وتحسن النطق لديها بشكل ملحوظ، والقدرة على التنفس بشكل أفضل، وتجميل وتعديل شكل الوجه الخارجي وتحسن علاقة الفكين ببعض وتطابق الشفتين بشكل مثالي.وأشارت صحة نجران إلى أن العملية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث كانت مثل هذه الحالات في السابق يتم تحويلها إلى مستشفيات ومراكز متقدمة خارج المنطقة.يذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي استقبل خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2022، في العيادات 2226 مراجعاً، منهم 531 مراجعاً في عيادات الفحص، و 209 مراجعين في عيادة طب الأطفال، فيما استقبلت عيادة تقويم الأسنان 886 مراجعاً، و 603 من مراجعي قسم جذور وعصب الأسنان.// انتهى //18:30ت م0165