‏‎جدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسدشن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،اليوم، فيلمًا توعويًا بعنوان "رحلة العُمر"، في مقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة، بحضور معالي مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي.ويأتي تدشين الفيلم في ظل إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الهيئة العامة للأوقاف، والخطوط السعودية، لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث قُدم الفيلم الذي تمت ترجمته لتسعة لغات، عددًا من القصص والمشاهد التوعوية التي تم تصويرها في أكثر من 14 موقع خلال 7 أسابيع، وشارك في العمل أكثر من 800 ممثل رئيسي وثانوي، ليتناول جميع الموضوعات التفصيلية التي تهم قاصدي بيت الله الحرام، بأسلوب مُبسط وشيق يغطي جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم لمناسكهم بيسر وطمأنينة، فيما سيتم تضمين الفيلم عبر باقة محتوى الترفيه الجوي على طائرات الخطوط السعودية، التي تبلغ حاليًا أكثر من (5) آلاف ساعة ترفيهية.وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومدير الإدارة العامة للتوعية بوزارة الحج والعمرة تركي الخلف، أن الفيلم الذي أنتجته الوزارة سيتم عرضه على متن طائرات الخطوط السعودية من خلال قناة الحج والعمرة، مشيرًا إلى أنه يقدم مجموعة من التوجيهات والإيضاحات التوعوية حول عدد من السلوكيات المستحبة أثناء تواجد الزوار من ضيوف الرحمن في عدد من الأماكن، كالمطارات، ومحطات قطار الحرمين السريع، والمشاعر المقدسة، وداخل الحرمين الشريفين وساحاته.‏‎ وشَمِلت إصدارات الوزارة 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة حية، إضافة إلى الفيديوهات التوعوية التي يتجاوز عددها 30 مقطعًا مرئيًا، تُقدم جرعة تثقيفية لعدد من الإجراءات الشرعية والدينية والصحية ومواضيع أخرى تهم ضيف الرحمن أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية.يُذكر أن الجهات التي أسهمت في إنتاج الفيلم التوعوي: الهيئة العامة للأوقاف، الخطوط السعودية، والمديرية العامة للجوازات، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والخطوط الحديدية السعودية، وشركة مطارات جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.//انتهى//18:43ت م0171