الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" الخميس المقبل, حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان تحت شعار "فرحة عريس".وثمن مدير الجمعية محمد بن سعد المحارب, لسمو أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة اهتمامه بأبنائه الأيتام ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وتحقيق أهدافهم المستقبلية، وتوفير الحياة الكريمة لهم, مبيناً أن الجمعية ستحتفي بزفاف 300 من أبناء وفتيات إنسان، حيث سيقام حفل زواج الأبناء يوم الخميس برعاية سمو أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة، فيما سيقام حفل مماثل يوم الجمعة لفتيات إنسان برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، تزف من خلاله 200 فتاة إلى عش الزوجية ، بحضور الداعمات والمدعوات، والمهتمات بالشأن الاجتماعي.وأشار إلى أن تنظيم حفل الزواج الجماعي في إنسان يعد ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقاً من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم, وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج, والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف أعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان.وأشار المحارب إلى أن الجمعية تنظم دورات استباقية تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لأعمال وبرامج الجمعية، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها, مقدماً الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والداعمين لحفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات.// انتهى //18:45ت م0172