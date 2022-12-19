الطائف 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأغلقت أمانة الطائف بسطات سوق الخضار والفواكه المخالفة بأعلى عقبة الكر، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية وفرق ومعدات الأمانة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الأمانة لبسطات السوق لتصحيح أوضاعها.وكشفت الأمانة أن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، كما أن العاملين فيها ليس لديهم شهادات صحية تخولهم للعمل، إضافةً إلى ملاحظات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.وأكدت الأمانة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الظواهر السلبية، وتعزيز النظافة والإصحاح البيئي في كافة المواقع.// انتهى//19:13ت م0175