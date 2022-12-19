شقراء 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسنظّمت جامعة شقراء اليوم ندوة علمية بعنوان "لغتنا العربية رمز الهوية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.وتضمنت الندوة عرضًا مرئيًا حول جهود المملكة في الحفاظ على اللغة العربية, ثم بدأت الجلسة الأولى بعنوان "لغتنا العربية.. العلاقة بين اللغة والهوية"، وتناولت التعريف باللغة والهوية والحداثة، وعلاقتهم باللغة العربية، فيما تطرقت الجلسة الثانية بعنوان "اللغة العربية ومواكبة التكنولوجيا، اللسانيات الحاسوبية"، إلى أهمية اللغة العربية ومكانتها بوصفها لغة القرآن الكريم، ومواكبة اللغة العربية لمعطيات التقدم الحضاري، كما تناولت مساهمة اللغة العربية في اللسانيات الحاسوبية، وجهود المملكة في خدمة اللغة العربية.// انتهى //19:14ت م0176