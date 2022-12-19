مكة المكرمة في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسوثّق مشروع موسوعة الشِّعر العربي الإلكترونيَّة بعمادة البحث العلمي بأم القرى في ختام مرحلته الثَّانية 278260 بيتًا شعريًّا تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية 2022.وأكد وكيل الجامعة للدِّراسات العُليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني أنَّ جامعة أُمِّ القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي تُولي المشروع اهتمامًا بالغًا حتى تجاوزت الموسوعة في المرحلة الثَّانية الأهداف المحدَّدة للمشروع، مبيناً أنَّ الفريق البحثي يعكف حاليًا لبدء المرحلة الثَّالثة بما يحقِّق المستهدفات ذات العلاقة بالمشروع بشكل يضمن الجودة والدِّقَّة في التَّنفيذ، مشيراً إلى أن الجامعة خصَّصت للموسوعة مقرًّا متاحًا للباحثين والطَّلبة والمهتمين وذلك في مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية.وذكرت الباحثة الرئيسة لمشروع الموسوعة الدكتورة مريم القحطاني أنَّ الفريق البحثي أنجزعمليَّة الإدخال الإلكتروني للأبيات الشِّعرية إدخالًا وتدقيقًا ومراجعةً مع الرِّوايات والضَّبط التام، وتحديد البحر والرَّوي؛ إضافة إلى صياغة التراجم الشِّعريَّة لما يفوق 300 شاعر وشاعرة، مع إجراء مراجعة علميَّة لعدد من الدَّواوين الشِّعريَّة.وأوضحت أنَّ المشروع يُعد خدمة جليلة للغة العربيَّة، وحفظًا للتُّراث الشِّعري العربي، ونقله إلى الفضاء الرقمي؛ تناغمًا مع الرؤية الوطنيَّة 2030 التي تسعى للتَّحوُّل الرقمي في كل المجالات.// انتهى //19:24ت م0177