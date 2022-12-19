مكة المكرمة في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسأطلق معهد الحرم المكي الشريف بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية مسابقة " أديب المعهد" ترسيخاً لأهمية اللغة العربية في نفوس الطلاب.وتتضمن المسابقة خمسة فروع: في الشعر، والمقالة الأدبية، والخطابة، وتحدي القراءة، والبحث العلمي؛ في موضوعات محددة المقصد حول جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المسلمين، ومنزلة اللغة العربية من الدين وغيرها من الموضوعات الهادفة بجوائز مالية بلغت أكثر من ٢٥،٠٠٠ ريال.يأتي ذلك بهدف رفع الحصيلة اللغوية والذوق الأدبي لدى طالب العلم، وفهم لغة العرب فهماً سليما، واكتشاف المواهب وتحفيزها، وخدمة لغة القرآن.// انتهى //19:53ت م0180