القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسيشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في النسخة الثانية من "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان غداً بحضور عدد من الرؤساء والقادة العرب والأجانب.وأوضحت الجامعة العربية في بيان اليوم أن أبو الغيط سيلقى كلمة أمام المؤتمر تُركز على دور العراق في المعادلة الإقليمية وأهمية إبعاده عن الاستقطابات والتجاذبات لتمهيد السبيل نحو الانطلاق الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين والتخفيف من معاناتهم الطويلة.ومن المقرر بحسب البيان أن يشارك الأمين العام خلال زيارته في احتفالية إطلاق المجموعة الوثائقية للجامعة العربية والأردن والتي تنظمها الجامعة الأردنية تحت رعاية وحضور معالي دولة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والوزراء وقيادات سياسية وفكرية وإعلامية، وذلك تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس الجامعة الأردنية.// انتهى //19:55ت م0181