القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية شعبها ومكافحة الفكر المتطرف، مجددا إدانته لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار دولنا العربية.وأعرب البرلمان في بيان له اليوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا في وفاة عدد من رجال الأمن أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار الأردن ومواجهة عدد من الإرهابيين والخارجين على القانون .// انتهى //19:55ت م0182