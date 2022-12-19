الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسزار صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم، مقر المعهد الملكي للفنون التقليدية.واطَّلع سموُّه على برامج التعليم والتدريب في المعهد، التي تهدف إلى تشجيع تعلم وممارسة الفنون التقليدية وإبراز الهوية الوطنية، عبر تقديمها بمستويات مختلفة تلائم جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم.كما اطَّلع على برامج التعليم المستمر، التي تشمل الدورات التدريبية القصيرة والبرامج المتخصصة التأهيلية المصممة لإثراء المتدربين فـي مجالات الفنون التقليدية وبرامج التلمذة التي يقدمها المعهد وتركز على تعلم الحرف بشكلها التقليدي التراثي الأصيل من خلال محاكاة الحرفي الخبير وتعدُّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة.وتحظى الفنون التقليدية في المملكة بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء الرئيس الفخري للمعهد حفظهما الله.ويقدم المعهد خدمات نوعية في التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية، والترويج لها، وتشجيع وتعزيز القدرات الوطنية في تلك المجالات، وتقدير الكنوز الحية والقدرات المتميزة في الفنون التقليدية، والإسهام في الحفاظ على الأصول الوطنية في الفنون التقليدية ورفع مستوى الوعي بها والحفاظ عليها والتعريف بها محلياً ودولياً.// انتهى //20:08ت م0184