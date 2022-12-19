الصياهد 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واستشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية -الصياهد- شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.وتأتي مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني في المهرجان من خلال عروض توعوية وتعريفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمكافحة الحرائق وأعمال الإنقاذ والسلامة، والخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين والزوار، واستعراض أحدث الآليات والتجهيزات والمعدات.يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //20:13ت م0185