عرعر 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، باليوم العالمي للغة العربية 2022م تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، الذي يصادف 18 ‏ديسمبر.وأوضح مدير عام تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان، أن برنامج الاحتفاء تضمَّن حزمة من الفعاليات أطلقتها إدارة النشاط، من أبرزها: المسابقة الثقافية، ومسابقة أفضل تغريدة عن اللغة العربية، والعديد من الورش التدريبية والمعارض المتنوعة.كما نظَّمَت مدارس المنطقة عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعنى بالمناسبة؛ منها مسابقات شعرية، وبرامج إذاعية، وصور ورسومات.// انتهى //20:24ت م0186