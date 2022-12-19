أبوجا 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 1.022 سلة غذائية للنازحين في مخيم دورو بمدينة مايدوجوري بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 6.132 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا للعام 2022 م.// انتهى //20:35ت م0187