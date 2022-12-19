الحديدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 17.596 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م.وراجع عيادة الباطنية 940 فرد، وعيادة الطوارئ 1.630 شخصا، وعيادة الوبائيات 1.097 مريضا، وعيادة الأطفال 313 شخصا، فيما قدم الفريق الطبي المتنقل خدماته لـ 388 مريضاً، كما استفاد من عيادة الصحة الإنجابية 373 حالة، ومن قسم التحصين 51 شخصا، وقسم التوليد 26 حالة، في حين صُرفت الأدوية لـ 3.749 مريضا، وراجع عيادة الفحص المخبري 1.168 مستفيدا، وقسم علاج الإصابات 406 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 7.448 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين. وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.058 شخصا من قسم الرعاية الصحية، و18 فردا من قسم نقل الدم، و10 مستفيدين من قسم تخطيط القلب.// انتهى //20:37ت م0189