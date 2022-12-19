الرباط 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً طفيفاً بنسبة 0.14 %، عند 11.065,16 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.8 % ليستقر عند 892,06 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.06 % مسجلاً 826,34 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 33 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 577 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:51ت م0193