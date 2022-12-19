الرياض 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واستشارك مديرية الأمن العام ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.وتأتي مشاركة مديرية الأمن العام في المهرجان ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، والإدارة العامة لدوريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة للحج والعمرة، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وشؤون التدريب.يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //20:52ت م0194