الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسعقدت هيئة فنون العمارة والتصميم لقاءً افتراضياً مع المهتمين والمختصين بقطاع "التصميم الداخلي"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان؛ وذلك لتسليط الضوء على دور الهيئة في تنمية وتطوير هذا القطاع، بوصفه من القطاعات المهمة للهيئة.وجاء اللقاء في ثلاثة محاور؛ تناولت إستراتيجية الهيئة ودورها في تنظيم وتنمية القطاع، واستعراض المبادرات المتعلقة بمجال التصميم الداخلي، ونقاش مفتوح مع المختصين.وبدأ اللقاء بتوضيح الكيفية التي تخدم فيها إستراتيجية الهيئة مجال التصميم الداخلي، من خلال التعريف بقطاع العمارة والتصميم الذي يعدُّ تعبيراً إبداعياً يتمثل في البيئة المبنية والمنتجات والتواصل البصري، ويحمل قيمة جمالية وعملية، ويشمل قطاعات العمارة والتصميم الداخلي، والتخطيط والتصميم الحضري، وعمارة البيئة، والتصميم الجرافيك، والتصميم الصناعي، وما يرتبط بهذه القطاعات من مهن ومنتجات وأنشطة وخدمات.كما استعرض اللقاء إستراتيجية هيئة فنون العمارة والتصميم التي تحمل عنوان "المربع"، وتعكس طموحات الهيئة في تدشين عصر جديد لقطاع العمارة والتصميم مستوحى من قصر المربع بالرياض، من خلال انطلاقة تجديدية وحديثة في المشهد العمراني تتخطى الحدود التقليدية.إلى ذلك تطرق اللقاء لرؤية الهيئة التي تحمل رمزية نجم الشمال وشعارها: "نسعى لدعم التميز في قطاع العمارة والتصميم ليعكس ثقافتنا وتطلعاتنا ويمكّن المواهب الوطنية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وجعل المملكة في طليعة المشهد الإبداعي العالمي"، حيث تهدف إلى تطوير القطاع، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية المواهب، والتقدير العالمي، وتحقيق الاستدامة، وإنشاء مجتمع الابتكار التي تترجمها البرامج الإستراتيجية للهيئة المشتملة على التنظيم والتطوير والتعليم والتطوير المهني وتطوير المحتوى والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى تفعيل دور الهيئة من خلال 33 مبادرة.فيما ناقش اللقاء موضوع التصميم الداخلي مع عموم الحضور؛ للتعرُّف على تجاربهم ومشاريعهم وطموحاتهم، ومناقشة التقنيات الحديثة والمدراس المختلفة في المجال، وضرورة الارتباط بالمكان وتقديم قصص ومعاني في كل منتج.ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة فنون العمارة والتصميم في تعزيز التواصل مع الممارسين والمهتمين بالقطاع، ومعرفة التحديات والاحتياجات الضامنة لتطوير القطاع واستدامته.// انتهى //20:53ت م0195