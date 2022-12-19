الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واستشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.وتأتي مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي في المهرجان، ‏بهدف تعريف الزوار بمهامها وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، ‏وتقديم عروض توعوية وتثقيفية للتوعية بأهمية دور القوات في صون البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مستوى الوعي بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها.يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //21:11ت م0196