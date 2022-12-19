عدن 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسقدَّم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 298 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقُدِّمَ خلال المشروع 946 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 72 % ونسبة الإناث 28%، بينما شكلت نسبة النازحين 37 % و المقيمين 63 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 81 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُدِّمَت خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية واستفاد منها 217 مريضاً. يأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدِّمها المملكة - ممثلة بالمركز- لرفع إمكانات القطاع الصحي ومحاولة التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //21:13ت م0198