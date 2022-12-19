واشنطن 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسنظَّمَ عددٌ من الأندية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية عدة فعاليات للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2022، تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية" بدعم من الملحقية الثقافية في واشنطن، وسط حضور لافت من طلبة وأساتذة الجامعات من مختلف الجنسيات.وتضمَّن الاحتفال -الذي أقيم في واشنطن- إبراز مجهودات المملكة العربية السعودية في اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة، وتاريخ اللغة العربية وإسهاماتها في حياة البشرية، والكلمات المشتركة بين اللغة العربية وباقي اللغات, وتقديم هدايا أسماء الزوار بالخط العربي، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة تعداد الدول التي تتحدث العربية، وتخللها تقديم القهوة السعودية والتمر كجزء من التعريف بالثقافة السعودية لطلبة الجامعة.فيما شملت فعالية النادي السعودي في جامعة فلوريدا تيك، توزيع لوحات فنية تحمل خطوط اللغة العربية وتحكي اندماج الفنون باللغة العربية، بالإضافة إلى شرح أبجديات وأرقام اللغة العربية، وكيفية تنقيط الحروف وتشكيل الكلمات، ومنح المشاركين من مختلف الجنسيات فرصة كتابة بعض الكلمات باللغة العربية.وتناول النادي السعودي بجامعة أوكلاند، في فعالية نظمها أمس دور اللغة العربية في التطور اللغوي والزخم الثقافي على مستوى العالم، إلى جانب التعريف بالجانب الأدبي في اللغة العربية، وما تحمله من جماليات امتدت على مدى العصور.//انتهى//21:16ت م0200