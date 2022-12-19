الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2022م من انتزاع 1.408 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 15 لغمًا مضاداً للأفراد، و 130 لغمًا مضاداً للدبابات، و1.259 ذخيرة غير منفجرة، و 4 عبوات ناسفة.ونزع فريق "مسام" 73 لغمًا مضاداً للدبابات و318 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين.وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات و61 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الخوخة، و 6 ألغام مضادة للدبابات و40 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات، و18 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.وفي محافظة شبوة، تمكَّن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية بيحان، و8 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية عسيلان.كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 22 لغمًا مضادًا للدبابات و559 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 24 لغمًا مضادًا و261 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب, ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 2.407 ألغام ، فيما يصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 377 ألفًا و608 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء, من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.// انتهى //21:25ت م0201