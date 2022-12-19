الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساحتفت جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة مساء اليوم، بختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"، في رحاب جامعة الفيصل.ويأتي حفل الختام امتدادًا لمبادرات الجمعية المتواصلة في خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتعزيز دورهم في المجتمع.وقالت صاحبةُ السموِّ الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر،رئيس اللجنة العليا للملتقى رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمة لها خلال الحفل: إننا جميعا نعيش في سفينة هذا الوطن الذي يحتضننا ونحتضنه، ونسعى جميعاً للمشاركة في تقدم الوطن وتقدم الإنسانية، وأن نحقق طموحاتنا بالإسهام في تنميته بكل المجالات، مؤكدة أن رؤية ٢٠٣٠ أوضحت أن الوصول إلى "الوطن الطموح" يتطلَّب جهات فاعلة ومواطنة مسؤولة، على مستوى الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.وفي ختام الحفل، كرَّمت صاحبةُ السموِّ الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، الداعمين والمشاركين في نجاح فعاليات الملتقى، والمشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لإسهامهم في تنمية مجتمعهم.// انتهى //21:28ت م0202