سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيرَه المكسيكي
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
واشنطن 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، نظيرَه المكسيكي مارسيلو إبرارد الذي يزور واشنطن حالياً.
وجرى -خلال اللقاء- بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القضايا الأمنية والأقتصادية، بما فيها إدارة الهجرة الإنسانية والحماية, والقدرة التنافسية الاقتصادية, بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمم المشترك.
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21:30ت م
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