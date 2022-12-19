واشنطن 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، نظيرَه المكسيكي مارسيلو إبرارد الذي يزور واشنطن حالياً.وجرى -خلال اللقاء- بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القضايا الأمنية والأقتصادية، بما فيها إدارة الهجرة الإنسانية والحماية, والقدرة التنافسية الاقتصادية, بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمم المشترك.//انتهى//21:30ت م0203