إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسقتل ثلاثة أشخاص اليوم في هجوم انتحاري استهدف موكباً عسكرياً بمدينة "ميران شاه" في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأفاد بيان للجيش الباكستاني بأن انتحارياً فجَّر نفسه بالقرب من موكب عسكري؛ مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي ومدنيان اثنان، وإصابة آخرين.من جهة أخرى أصيب 13 شخصاً بجروح متفاوتة جراء انفجار آخر وقع في مدينة خضدار بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع على جانب الطريق في السوق الرئيسي بمدينة خضدار، مضيفةً أن قوات الأمن طوَّقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.//انتهى//21:33ت م0204