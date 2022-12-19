الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ، وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، نظمت الهيئة - اليوم - عبر الاتصال المرئي ورشة عمل تعريفية حول تعديلات دليل تقديم الخدمة الكهربائية وتكاليف إيصال الخدمة ، بمشاركة عدد من القطاعات، والمؤسسات والشركات الهندسية والاستشارية والمطورين العقاريين والصناعيين والجهات ذات العلاقة.وأكدَ سموُّ وزيرِ الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء - خلال الورشة - أن هذه القرارات هي نتاج للإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء، التي صدرت بأمر ملكي كريم،وتحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، حيث تهدف لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته، بما يصبُّ في مصلحة المستهلكين، وينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة مستهدفات كفاءة تحسين الخدمة بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.وسلَّطت الورشة الضوء على التعديلات الجديدة التي تَضمَّنها دليل تقديم الخدمة الكهربائية وتكاليف إيصال الخدمة، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات للحضور.وتأتي هذه الورشة في إطار التوجيه الدائم لمجلس إدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلك والمراجعة المستمرة للخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين بجميع شرائحهم؛ بهدف تحسينها والارتقاء بها وإطلاعهم على أعمال الهيئة وأنشطتها، والتعريف بأدوارها التنظيمية والرقابية.وتحرص الهيئة ضمن دورها التكاملي في منظومة الطاقة على أن تصدر التنظيمات التي تضبط العلاقة بين المستهلك ومقدِّم الخدمة، ويأتي على رأس هذه التنظيمات دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الذي تقوم الهيئة بشكل مستمر على تطويره؛لضمان حفظ حقوق المستهلك الذي يُعدُّ أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها إستراتيجية الهيئة، داعية جميع المستهلكين إلى الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية والتنظيمات الأخرى، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.wera.gov.sa).// انتهى //21:59ت م0205