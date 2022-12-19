نجران 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسانطلقَت - اليوم - فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24، التي ينظِّمُها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلَّف ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك في مقر جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم.ويشارك في التصفيات التي تستمر أربعةَ أيام، 19 متسابقاً، و13 متسابقةً يتنافسون في خمسة فروع للمسابقة؛هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا مع التلاوة والتجويد، وحفظ عشرين جزءًا متتالية مع التلاوة والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد والترتيل.// انتهى //22:09ت م0207