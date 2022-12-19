الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسرعَت حرمُ سموِّ أمير منطقة الرياض، صاحبةُ السموِّ الأميرة نورة بنت محمد بن سعود - اليوم- لقاءَ الخريجات السنوي الأول الذي نظَّمَته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور أكثر من 3000 من القياديات ورائدات الأعمال من خريجات الجامعة، وجهات متعددة في سوق العمل، ومنسوبات الجامعة، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.وسعى اللقاء - الذي استهدف خريجات الجامعة للأعوام السابقة- إلى إنشاء حلقة اتصال دائمة وقوية مع خريجات الجامعة؛ لتثمين دورهن الرائد في مسيرة التنمية الوطنية، وعرض قصص النجاح على الصعيدين العلمي والعملي، وتعزيز روح الانتماء والتواصل مع الجامعة.ودشَّنَت راعية الحفل رابطة الخريجات الهادفة إلى دعم العلاقات وتوطيد صلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مع طالباتها بعد مرحلة التخرج، وذلك من خلال عرض الخدمات لخريجاتها، وتفعيل دور الخريجات، وتبادل الخبرات بين الخريجات؛ لاكتساب المعارف والمهارات.واشتمل اللقاء على عدد من الأجنحة، منها: (قصص نجاح مع رائدات الأعمال، معرض للفنون، حديث الملهمات، ذكريات تروى في أجنحة الكليات).يُشار إلى أنَّ إدارة الخريجات في الجامعة حرصت على إتاحة مساحات لبناء العلاقات بين خريجات الجامعات والطالبات وزائرات الفعالية، إضافة إلى مشاركة (12) ملهمةً من خريجات الجامعة، وذلك بالتعرُّف على بعضهن البعض، وجهات عملهن، وتقديم الدعم بتحسين الوضع المهني بالفرص الوظيفية لدى جهاتهن، ومشاركة التجارب والصعوبات التي واجهنها.يأتي هذا اللقاء امتدادًا لجهود الجامعة المبذولة في سبيل تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية للجامعة 2025م،المتمثِّل في ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، وإبراز الدور الحضاري للمرأة، ودعم مشاركتها في التنمية.// انتهى //22:11ت م0208