رابغ 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساستقبل محافظ ‎رابغ خالد بن محمد بن مبيريك، بمقر المحافظة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي .وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات؛ أبرزها سُبل تذليل العقبات أمام المزارعين والاستفادة من الموارد المائية بالمحافظة, وتعزيز التعاون بين الجهات في تكثيف الرقابة على الصيد في خور رابغ, بالإضافة إلى مكافحة عدد من الظواهر البيئية السلبية؛ كانتشار أشجار البرسوبس في أودية رابغ، وظاهرة التصحُّر بسبب الاحتطاب, بالإضافة إلى استعراض برامج الدعم التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة المقدمة للمزارعين ومربي الماشية. // انتهى //22:11ت م0209