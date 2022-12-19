بروكسل 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع، حيث صعد مؤشر "ستوكس 600" نحو 0.3 في المئة، بدعم من أسهم قطاع الطاقة التي شهدت عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، بفعل تزايد المخاوف من الركود العالمي، على خلفية تصريحات البنوك المركزية الرئيسة بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.فيما قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 1.7 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط، مع توقع انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستهلك للخام في العالم.وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 0.5 في المئة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال شهر في الجلسة السابقة.//انتهى//22:15ت م0210