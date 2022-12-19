جدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساحتفى المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات اليوم، بمرور 20 عاماً على إنشائه على يد الملكِ عبدِالله بنِ عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - أبان الزيارة التاريخية التي قام بها لليابان؛ حيث وُقِّعَت اتفاقية بين الطرفين لنقل تقنية وصيانة السيارات إلى الشباب السعودي.وشهد الحفل الذي أقيم افتراضياً عبر "ميكروسوفت تيمز"؛ عقد ندوة "كفاءة طاقة السيارات في المملكة"، وتقديم عرض عن نموذج القيادة الاقتصادية، ومشروع جهاز محاكة للسيارات الهجينة توضح عن كيفية عمل هذه السيارات.من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الأسمري أن 20 عاماً مضت على تشغيل المعهد، وكانت جودة مخرجاته محل تقدير الكثيرين على الصعيدين التدريبي والتوظيفي، فمنذ اللحظة الأولى مثل المعهد بصورة جادَّة باكورة المعاهد غير الربحية وكان في طليعتها، فقدَّم لسوق العمل كفاءات مدربة من أبناء الوطن، حققوا مفهوم السعودة بصورة مشرفة.بدوره،عَبَّرَ سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي عن مدى العلاقة الثنائية بين المملكة واليابان التي تعزَّزت أكثر خلال السنوات الأخيرة، وتوسع نطاق التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات أكثر، خصوصاً بعد إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 .من جهته، نوَّه عضو جمعية الشركاء بالمعهد علي حسين علي رضا، بدور المعهد في تخريج الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في مجال تقنية وصيانة السيارات،مشيراً إلى الإنجازات المتوالية التي حقَّقها المعهد طيلة مسيرته في هذا القطاع.// انتهى //22:24ت م0211