بروكسل 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساتفق وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اليوم على وضع سقف لأسعار الجملة للغاز الطبيعي وفق شروط محددة تضمن عدم تجاوز سعر الجملة لبعض عقود الغاز الطبيعي الآجلة التي يجري تداولها وفق الآلية القياسية النذرلندية عن 180 يورو (5ر190 دولارًا) لكل ميجاوات/ساعة في ظروف معينة.وأفاد متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يقنن سبل التعامل مع أسعار الطاقة الباهظة في الاتحاد الأوربي.وتضمن الحل الذي تم التوصل إليه على اقتراح من المفوضية الأوروبية، تفعيل آلية سقف الأسعار، عند وصول السعر إلى مستوى منخفض نسبيّاً.يذكر أن سعر عقود الغاز النذرلندية تسليم الشهر المقبل وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية وصل اليوم إلى 110 يورو لكل ميجاوات/ساعة.//انتهى//22:30ت م0213