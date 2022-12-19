أبها 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساحتفت إدارات التعليم بمنطقة عسير باليوم العالمي للغة العربية، تحت ‏شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، الذي يصادف 18 ‏ديسمبر من كل عام.ونفَّذت أقسام النشاط "بنين -بنات" في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وإدارات التعليم الأخرى بالمحافظات ومكاتب التعليم، العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة بين الأعمال المسرحية ومسابقات الخط العربي والمحاضرات، وبرامج إذاعية، ومسابقات شعرية طلابية، بالإضافة إلى إقامة معارض بهذه المناسبة بمشاركة فاعلة من مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية.// انتهى //22:36ت م0214