الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساستقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في مقر الهيئة الرئيس بالرياض، اليوم ، الوفد الحكومي المرافق للبعثة التجارية لمصدري الصناعات الغذائية من جمهوريةمصر العربية بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة الرياض ومكة وجدة.وضم وفد جمهورية مصر العربية السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي. واستعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بجمهورية مصر خلال اللقاء إستراتيجية الهيئة المصرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية، وتمت مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين الجهتين، واطلعت البعثة المصرية على بعض الخدمات التي تقدمها "الغذاء والدواء" للأفراد وقطاع الأعمال، فيما يخص المنتجات الخاضعة لإشرافها.يذكر أن البعثة التجارية المصرية تزور المملكة خلال الفترة 19 - 22 ديسمبر الجاري، و تأتي في إطار زيادة التعاون التجاري بين المملكة وجمهورية مصر، وتضم عددا كبيرا من الشركات المصرية المعنية بمجال تصنيع وتصدير المنتجات الغذائية.// انتهى //22:44ت م0216