الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسفاز فريق الهلال في أولى مبارياته على فريق كاظمة الكويتي 96-92 في بطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة " المجموعة الأولى لمنطقة الخليج"، وذلك في اللقاء الذي أقيم - اليوم - على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.وانتهت الفترة الأولى لصالح كاظمة الكويتي 26-22 ، ليواصل تقدمه في الفترة الثانية 63-48 بفارق 15 نقطة، ليعود الهلال في الفترتين الثالثة والرابعة ويقدم أداءً جيداً تمكَّن من خلاله من تقليص الفارق إلى 5 نقاط في الفترة الثالثة التي انتهت لصالح كاظمة الكويتي 75-70، فيما شهدت الفترة الرابعة أفضلية للهلال وخصوصاً في الجانب الدفاعي وتألق لاعبه محمد السويلم تحت السلة، وصانع ألعابه خالد عبدالجبار الذي كان أفضل مسجل في اللقاء بـ (29) نقطة ، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 96-92.// انتهى //23:04ت م0220