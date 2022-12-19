جنيف 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترحيل الكيان الصهيوني المحتل للمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري إلى فرنسا أمس.وأعرب المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس عن بالغ القلق إزاء الرسالة المروعة التي يوجهها هذا إلى العاملين في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يحظر إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يحظر صراحة إجبارهم على الولاء لقوة قائمة بالاحتلال، وأن ترحيل شخص محمي من الأراضي المحتلة يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويمثل جريمة حرب.//انتهى//23:26ت م0221