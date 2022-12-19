القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً مُهِمّاً على ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة مُحْتَلًّاً المركز الرابع بترتيب الدوري، وتجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الـ15.وفي منافسات الجولة ذاتها فاز فريق فيوتشر على غزل المحلة بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً وبفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما تكبد المحلة الخسارة الثانية له بالدوري ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع.كما تغلب فريق الاتحاد السكندري على سموحة بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الداخلية دون أهداف ليرفع سيراميكا رصيده إلى 11 نقطة محافظاً على مركزه السابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية والداخلية إلى أربع نقاط ليتقدم مركزين ويصبح في المركز السادس عشر.//انتهى//23:45ت م0222