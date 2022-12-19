نجران 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساختتم فـرع وزارة المـوارد البشريـة والتنمية الاجتماعيـة بنجران أمس الاثنين، مبادرة "الحـي المتطوع"، بالشراكة مع أمانة نجران، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعيـة بالمنطقة، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، بحضور وكيل الإمارة المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، التي استهدفت حـي أبـا السـعود لنـشر ثقافـة التطـوع وتحسين المشهد الحضـاري.وشارك في المبادرة التطوعية على مدى 5 أيام، أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، ساهموا في أعمال معالجة التشوه البصري بالحي، وإزالة الكتابات من على الجدران، والنظافة العامة والدهان، وصيانة الأرصفة والإنارة، وإعادة تأهيل البيوت الطينية القديمة، إضافة إلى تقديم السلال الغذائية وكسوة الشتاء للمستفيدين، وخدمات صيانة الكهرباء والسباكة لمنازل المحتاجين.وكرّم وكيل الإمارة المكلف الفرق التطوعية والمتطوعين المشاركين بالمبادرة، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة.// انتهى //00:12ت م0001