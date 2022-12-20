اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
نيويورك 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.92 نقطة إلى 0.49% ليغلق عند 32757.54 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 34.70 نقطة إلى 0.90% بواقع 3817.66 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 159.38 نقطة إلى 1.49% بواقع 10546.03 نقطة.
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