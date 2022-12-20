نيويورك 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.92 نقطة إلى 0.49% ليغلق عند 32757.54 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 34.70 نقطة إلى 0.90% بواقع 3817.66 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 159.38 نقطة إلى 1.49% بواقع 10546.03 نقطة.// انتهى //00:47ت م0004