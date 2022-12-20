نيويورك 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترحيل الكيان الصهيوني المحتل الغاشم للمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري إلى فرنسا الأحد الماضي.وأعرب المتحدث باسم المكتب جيريمي لورانس، في بيان صحفي مساء الاثنين، عن قلق بالغ إزاء الرسالة المروعة التي يوجهها ترحيل حموري إلى العاملين في مجال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأوضح لورانس أن المحتل الغاشم قد ألغى إقامة حموري في القدس الشرقية المحتلة على أساس "الإخلال بالولاء لإسرائيل القائمة بقوة الاحتلال"، داعياً المحتل إلى التراجع عن أمر الترحيل والتوقف عن استخدام مثل هذه المزاعم لوقف العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان.وأفاد أن القانون الإنساني الدولي يحظر إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة، ويحظر صراحة إجبار هؤلاء الأشخاص على قسم الولاء لقوة الاحتلال.//انتهى//01:11ت م0005