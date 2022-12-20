بغداد 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقُتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بهجوم مسلح لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى العراقية مساء الاثنين.وذكرت الأجهزة الأمنية في ديالى أن عناصر التنظيم نصبوا كمينا على أحد الطرقات، ثم بدأوا في إطلاق نار على سيارات مدنية في قرية "البو بالي" بأسلحة القناصة، وبعد تجمع الأهالي استهدفهم المسلحون بالنيران، مما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بين قتلى وجرحى.// انتهى //03:00ت م0008