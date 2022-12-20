واشنطن 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمني الثنائي، ورغبتهما في مواصلة التعاون الوثيق في قضايا مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديث الدفاع.جاء ذلك خلال اجتماع لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولن كال، مع وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون )، لمناقشة العلاقات الدفاعية الثنائية وتجديد التأكيد على الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين.وهنأ كولن كال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف بمناسبة الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية والدفاعية بين البلدين.وأعرب نوروف من جانبه عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المستمر للقوات المسلحة الأوزبكستانية.// انتهى //04:44ت م0009