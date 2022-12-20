أبوجا 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقتل عشرات المدنيين بهجومين منفصلين شنهما مسلحون بولاية كادونا في شمال نيجيريا.وأفاد مسؤولون محليون في تصريحات بأن حصيلة قتلى أعمال العنف التي وقعت الأحد في قريتي "مالاغوم 1" و"ساكوونغ" التابعتين لمنطقة كاورا ، تناهز ما بين 28 و37 قتيلا، مؤكدين تعمد المهاجمين إضرام النار في أكثر من 100 منزل وعشرات السيارات.وفي سياق متصل أكد مفوض الشؤون الداخلية بولاية كادونا صامويل أروان مقتل العشرات من المدنيين في الهجومين الداميين، لكنه لم يحدد أعداد الضحايا، مشيرا إلى انتشار الجيش في المنطقة لتعقب المهاجمين.// انتهى //05:18ت م0012