عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م .
وقال الملك المفدى : " يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م ، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات ، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار " .
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