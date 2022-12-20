الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م .وقال الملك المفدى : " يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م ، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات ، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار " .// انتهى //06:11ت م0013