عام / سمو ولي العهد يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م .
وقال سمو ولي العهد : " يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م ، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".
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