مكة المكرمة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أمس باليوم العالمي للتطوع 2022م بحضور مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الدكتور مصطفى بلجون وذلك بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة.وأكد الدكتور بلجون أن التطوع يهدف إلى تنمية وتعزيز وإلهام الشباب الواعد والتعرف على ثمرة العمل التطوعي، مشيرا إلى أن الهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع هو دعم المتطوعين في الهيئة، وزيادة وعي الجمهور للإسهام في خدمة مجتمعهم، لافتا النظر إلى أنه تم تكريم أكثر من ٨٠ متطوعا ومتطوعة تميزوا خلال مسيرتهم من جميع محافظات منطقة مكة المكرمة وعددًا من مديري الإدارات الفروع.وأوضح أن الهيئة توفر فرصا تطوعية متنوعة من خلال منصة "تطوع معنا" للتسجيل في الفرص التطوعية المتاحة في كل منطقة.يذكر أن الهيئة تحتفل كل عام بهذه المناسبة نظرا لما ما يقدمه المتطوعين من مجهودات متميزة من خلال مشاركاتهم في مختلف المناسبات والمجالات التطوعية التي تشارك بها الهيئة تحقيقا لرؤيتها في خدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.// انتهى //06:49ت م0016