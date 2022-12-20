طوكيو 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 90ر 77 نقطة، أو ما يعادل 29ر0% ، ليصل إلى 54ر27315 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر7 نقطة، أو40ر0% ، ليصل إلى 21ر1943 نقطة.// انتهى //06:55ت م0017