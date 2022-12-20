القدس 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف من الاحتلال بالضفة الغربية في ظل ما تشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات وتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.وسلطت الأضواء على تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.واهتمت صحف الثلاثاء بتنديد الأمم المتحدة بقيام الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدارياً منذ مارس الماضي دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفةً الإجراء بأنه "جريمة حرب" وتأكيدها أن القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال.وتحدثت صحف فلسطين عن تنظيم إذاعة صوت فلسطين اليوم الثلاثاء، يوماً إعلامياً مفتوحاً لاحتفالية القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي من خلال تخصيص كافة البرامج في الإذاعة للحديث عن واقع المدينة المقدسة من زوايا مختلفة، في ضوء ما تعانيه من الاحتلال، وسياسات الأسرلة و التهويد ومحاولات طمس هويتها العربية والإسلامية وتزوير تاريخها، وسيتم بث برامج مشتركة مع عدد من إذاعات الدول العربية، فضلاً عن برامج مشتركة مع عدد آخر من الهيئات العربية .// انتهى //07:00ت م0018