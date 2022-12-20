مكة المكرمة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد أمس مبادرة " نبيه " للتعليم العام، من خلال إقامة ورش توعوية تهدف لتعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب وتعريف الطلاب بأساليب الرفض وتدريبهم على المهارات الحياتية وتعزيزها لديهم.وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لرفع الوعي لديهم الطلاب بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب إغرائهم بالمخدرات والمساهمة في التحصين والحماية من الوقوع في تعاطي المخدرات بين الطلاب والطالبات.حيث انطلقت المبادرة في 100 مدرسة ثانوية للبنين ستنفذ فيها 400 ورشة و 124 مدرسة للمرحلة الثانوية ( بنات )، وتستهدف في جميع المراحل الخمسة 43957 طالبة تبدأ في المرحلة الأولى 8800 طالبة . وتستهدف بنسبة 20 ? من طلاب وطالبات مكة المكرمة في كل مرحلة من مراحل المبادرة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة " نبيه " تنطلق من أهمية تحقيق الأهداف ومن ذلك تعزيز القيم والمهارات لدى الطلبة وإكسابهم مهارات السلوك التوكيدي والاتصال ومهارات التفكير الناقد بما يعينهم على مواجهة المشكلات وحماية أنفسهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها وتأهليهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //07:09ت م0019